Mercato - PSG : Grosse inquiétude avec Kolo Muani !

Prêté jusqu'à la fin de la saison par le PSG à la Juventus, Randal Kolo Muani a envoyé une première réponse aux sceptiques en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs, face au Napoli. Mais il en faudra plus pour l'international tricolore de 26 ans, très attendu en Italie

Randal Kolo Muani a soigné ses débuts avec la Juventus. Prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG, l’attaquant français a débuté son aventure par un but face au Napoli samedi soir. La presse italienne a hâte de découvrir l’international français, barré par Luis Enrique au PSG.

Kolo Muani intrigue l'Italie

« Kolo Muani est nécessaire, je ne le vois pas comme un premier attaquant classique et il pourrait donc faire l'affaire, également en raison de ce que nous avons vu de Thiago à Bologne. Nous avons besoin de ce genre de changement. La Juventus est en retard » a confié l’ancien joueur Nicola Ventola.

« Il y a eu des problèmes plus généraux »

Mais celui-ci note que plusieurs stars se sont déjà cassées les dents à la Juventus et que cela pourrait bien s’appliquer à Kolo Muani. « Le point négatif, c'est que les grandes recrues n'ont pas brillé et qu'il y a eu des surprises. Quand ils ont perdu l'avantage, il y a eu des problèmes plus généraux » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Viva El Futbol.