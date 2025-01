Kvaratskhelia : Révolution au PSG pour un crack à 50M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia est désormais un joueur du PSG. Cet été, le club de la capitale a déboursé 70M€ pour l’arracher à Naples. L’ailier géorgien arrive logiquement avec un statut de favori et forcément, ça risque d’avoir des conséquences sur d’autres joueurs. Notamment Désiré Doué ? Le Français pourrait notamment être repositionné au milieu. Luis Enrique a alors tenu à mettre les choses au point à ce propos.

Arrivé de Rennes l'été dernier moyennant 50M€, Désiré Doué n’a pas connu des premiers mois faciles avec le PSG. Mais désormais, ça va beaucoup mieux pour lui, Luis Enrique lui faisant de plus en plus confiance en le titularisant. Le fait est que désormais, il va falloir compter sur Khvicha Kvaratskhelia à Paris. L’arrivée du Géorgien va forcément avoir des conséquences et Doué pourrait en être impacté, notamment à propos de son positionnement.

« Celui qui veut jouer numéro dix, ça va être compliqué pour lui »

En conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur le positionnement de Désiré Doué avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Le Français est-il désormais amené à évoluer en tant que numéro 10 ? L’entraîneur parisien ne le voit pas de cette manière : « Nous ne jouons pas avec un numéro dix. Celui qui veut jouer numéro dix, ça va être compliqué pour lui. Nous ne jouons pas dans ce système. Nous jouons dans un autre système, avec d'autres occupations d'espaces. Ce n'est donc pas l'option que nous recherchons ».

« C'est la meilleure arme que nous puissions avoir : la polyvalence »

« Nous avons maintenant sept attaquants pour trois positions. Je veux voir comment ils attaquent, comment ils défendent, comment ils aident l'équipe. C'est la meilleure arme que nous puissions avoir : la polyvalence. Que les joueurs aient l'ambition de s'améliorer. Pour les défis que nous avons, nous avons besoin de tous les joueurs. Ce truc du numéro dix, du numéro neuf, du numéro onze, nous ne le voyons pas ainsi », a poursuivi Luis Enrique.