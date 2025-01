Griezmann - Officiel : La signature surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du football français, Antoine Griezmann avait pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale il y a quelques mois. Et le joueur de l'Atlético de Madrid n'est pas avare en surprise puisqu'il vient d'officialiser une nouvelle signature à laquelle on ne s'attendait pas. Griezmann a effectivement paraphé un contrat avec Decathlon.

Alors qu'il a mis fin avec son partenariat historique de 14 ans avec Puma, Antoine Griezmman a trouvé un accord avec Decathlon. L'international français porte un modèle Kipsta noir depuis plusieurs mois et va donc aider la marque à développer ces crampons. Un renfort de poids pour la marque de française qui enchante Frédéric Boistard, directeur de Kipsta, la marque football de Decathlon.

Griezmann signe chez Decathlon

« Antoine Griezmann représente une suite logique pour Decathlon, détaille Frédéric Boistard. On a beaucoup investi dans les ballons. On avait envie de continuer la stratégie d’avancer sur la chaussure. Pour le moment, il a donné son avis sur le modèle qu’il porte. Il faut savoir que développer un modèle prend 12 à 18 mois. Mais le temps qu’il nous consacre est déjà important. Il jouera pleinement son rôle de co-créateur sur le choix des matériaux, le détail au millimètre… C’est ce qui fait la différence entre un bon et un excellent produit », explique-t-il avant de poursuivre.

«Antoine est l’un des footballeurs les plus appréciés de France et d’Europe»

« Antoine est l’un des footballeurs les plus appréciés de France et d’Europe. Il incarne ces valeurs de simplicité, d’authenticité, d’exigence, de professionnalisme », ajoute Frédéric Boistard avant d'être interrogé sur les contours du contrat d'Antoine Griezmann et le salaire qu'il a fallu lui offrir pour le convaincre : « On a évidemment parlé de ces données mais on a surtout parlé du produit. Cela prend du temps (de recruter un joueur). Il faut parler de vision du foot, du sport, des valeurs. Sur la chaussure, on n’a pas encore fait nos preuves au niveau international. On espère que ce partenariat aura un bel écho. »