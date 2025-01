Griezmann : Le coup de fil surprise pour son retour en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Griezmann, figure emblématique des Bleus, pourrait-il revenir sur sa décision de quitter l'équipe de France ? Alors qu’il rêve de retrouver la sélection après sa suspension pour dopage, Paul Pogba espère convaincre son ami de le rejoindre à nouveau sous le maillot bleu malgré la déclaration ferme du joueur de l’Atlético de Madrid.

Paul Pogba voit le bout du tunnel. Suspendu quatre ans pour dopage, le milieu a vu sa suspension réduite à 18 mois et pourra retrouver les terrains dès mars. Absent depuis le 11 septembre 2023, l’ancien joueur de la Juventus qui a résilié son contrat affiche de grandes ambitions pour son retour, en club mais aussi en équipe de France.

Pogba à l'OM ? Une punchline qui va faire du bruit ! Découvrez les secrets de cette potentielle collaboration 🔥

➡️ https://t.co/0W5oWxvQhB pic.twitter.com/IF80HpVQ7D — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 18, 2025

« Je lui dis : ‘viens tout de suite, reviens »

Invité d’un live Twitch avec le streameur français AmineMaTue, Paul Pogba s’est prononcé sur un retour en sélection. « L’équipe de France me manque. Les matchs de foot me manquent, jouer me manque », a confié le milieu de 31 ans, prêt à tenter de convaincre Antoine Griezmann de le suivre : « Si je reviens, je lui fais un coup de fil direct. Je lui dis : ‘viens tout de suite, reviens.’ Si je reviens en sélection, je lui fais un coup de fil direct. »

« Je ne reviendrai pas en arrière », a déjà prévenu Griezmann

En septembre dernier, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale la fin de sa carrière internationale après un Euro difficile et la détérioration de ses relations avec Didier Deschamps. Paul Pogba avait alors publié un beau message à l’égard de son ami : « Très heureux d’avoir passé tous ces beaux moments à tes côtés. Tu seras à vie une légende de l’équipe de France et tu resteras toujours dans la mémoire des Français. Merci mon Grizou ». Les deux hommes auront-ils l’occasion de rejouer ensemble sous le maillot bleu ? Interrogé par Canal+ en novembre, Antoine Griezmann avait assuré que sa décision était définitive : « J'ai été très fier et très surpris de tous les jolis messages reçus de supporters ou personnes du milieu du foot. Je suis très heureux, j'ai été très touché. Je suis content d'avoir laissé une belle trace chez les Bleus. Mais je ne reviendrai pas en arrière. Ce n'était pas un coup de tête, mais mûrement réfléchi. C'est complètement fini ».