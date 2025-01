Annoncé à l'OM, Pogba dit non pour ce transfert !

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis sa résiliation à la Juventus, Paul Pogba est en quête d'un nouveau club. Liée à l'OM ces derniers mois, la Pioche a fait un point sur son avenir. L'international français a confié qu'il aimerait rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, et qu'il n'avait pas du tout l'intention de migrer vers la Russie.

Testé positif à la testostérone, Paul Pogba a été suspendu pour une durée de quatre ans dans un premier temps. Mais heureusement pour la Pioche, sa sanction a été réduite à 18 mois. Ainsi, Paul Pogba va pouvoir retrouver les terrains dès le mois de mars, et ce, s'il trouve un nouveau club.

Pogba espère rejouer la Ligue des Champions

Lorsque la peine de Paul Pogba a été allégée, la Juventus a résilié son contrat. Sans club, l'international français est donc à la recherche d'un nouveau challenge à relever. Alerté par la situation de Paul Pogba, l'OM songerait à boucler sa signature libre et gratuite. Et il peut avoir des raisons d'y croire, puisque le milieu de terrain de 31 ans vient de fermer la porte à une destination : la Russie.

«Aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif»

Lors d'un entretien accordé à AmineMaTue, Paul Pogba a lâché toutes ses vérités sur son état physique et sur son avenir. « Je me sens grave mieux. J’ai eu du temps pour moi. Mon état physique était connecté avec mon état mental. Avec tout ce qu’il s’est passé, c’était assez compliqué, c’était dur à gérer. Mentalement, quand t’es bien, physiquement, ça ne suit pas. Mais aujourd’hui, ça va. Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses », a confié l'ancien pensionnaire de Manchester United et de la Juventus.