Mbappé-Griezmann : Le malaise est confirmé !

En septembre dernier, Antoine Griezmann avait surpris tout le monde. Personne n'avait vu venir cette bombe, mais le joueur de l'Atlético de Madrid avait décidé de prendre sa retraite internationale. Griezmann en a donc fini avec l'équipe de France. Et si c'était à cause de l'histoire de capitanat avec Kylian Mbappé ? Olivier Giroud ne l'écarte pas.

Après la Coupe du monde 2022, l'équipe de France a dû se trouver un nouveau capitaine. Le duel était alors entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps a tranché et le brassard est alors revenu à l'actuel joueur du Real Madrid. Un revers que Griezmann a eu du mal à digérer et il ne s'en était pas caché...

Et si ce malaise autour du capitanat et Kylian Mbappé était à l'origine de la retraite internationale d'Antoine Griezmann ? Pour First Team, Olivier Giroud est revenu sur cet événement, expliquant alors : « La retraite internationale de Griezmann ? Je ne savais pas. Je pense que c’est peut-être lié au fait qu’il a perdu beaucoup de potes de sa génération, qui sont partis. Et peut-être la déception de l’Euro ».

« Logiquement, légitimement, ça aurait pu jouer »

« Et la déception de ne pas être capitaine ? Ça a pu jouer. Logiquement, légitimement, ça aurait pu jouer. Il aurait dû être capitaine ? Joker », a conclu Olivier Giroud.