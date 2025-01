Kylian Mbappé : Un joueur du PSG balance du lourd sur son départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du PSG ces dernières années, Kylian Mbappé a fini par quitter la capitale l'été dernier pour rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. L'attaquant de 26 ans laissera une empreinte indélébile à Paris, lui qui se montrait si souvent efficace sur le terrain. L'efficacité justement, c'est un peu ce qui manque au PSG depuis le début de la saison. Mais pour Vitinha, son départ a permis à l'effectif de se construire une nouvelle identité.

Devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète au PSG, Kylian Mbappé a souvent permis au club de se sortir de situations difficiles. Les Parisiens espéraient faire venir un joueur pour le remplacer l'été dernier mais au lieu de ça, l'effectif de Luis Enrique a dû s'adapter et trouver de nouvelles solutions. Pour Vitinha, le départ de l'attaquant français a même permis aux troupes de se recentrer autour d'un noyau uni.

« La perte de Mbappé a fait de nous une meilleure équipe »

Solide leader de Ligue 1 sans forcément briller, le PSG a du mal à concrétiser en Ligue des champions cette saison pour le moment. Le club de la capitale n'est pour le moment pas qualifié pour la suite de la compétition et devra réaliser une deuxième partie de saison plus convaincante pour éviter le drame. Même sans la présence d'un attaquant capable de marquer à quasiment tous les matches, Vitinha estime que le niveau est toujours largement convenable. « La perte de Kylian Mbappé a été un coup dur, mais elle a fait de nous une meilleure équipe » déclare le Portugais pour The Times.

Mbappé en conflit avec le PSG

Pointé du doigt lors de ses derniers mois à Paris, Kylian Mbappé a quitté le club français dans le conflit général avec les dirigeants. Le capitaine des Bleus a d'ailleurs traîné cette situation difficile pendant de longs mois en début de saison avec le Real Madrid. Heureusement pour lui, il est en train de redresser la barre en ce moment.