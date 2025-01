Kylian Mbappé met un coup de pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 12 janvier dernier, le Real Madrid subissait une terrible défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Les Merengue ont été dépassés par les offensives de leurs rivaux une fois de plus, quelques semaines après le Clasico qui avait déjà tourné largement à l'avantage du Barça en Liga. Dans une bonne forme depuis un moment, Kylian Mbappé voulait remettre les choses en ordre en proposant une performance XXL face à Las Palmas dimanche.

Elu homme du match face à Las Palmas, Kylian Mbappé a réussi à inscrire un doublé et était très présent pour diriger les offensives madrilènes. L'attaquant français a retrouvé du poil de la bête par rapport à son début de saison en demi-teinte et surtout, il voulait marquer le coup après la nouvelle grosse déception subie. En tête de la Liga, le Real Madrid a peut-être enfin retrouvé un leader de taille qui voudra forcément que son équipe soit sur la même longueur d'onde.

Kylian Mbappé reprend des couleurs au Real Madrid ! La presse espagnole n'en finit pas d'encenser son retour. 🌟

➡️ https://t.co/jMXdrKZa2s pic.twitter.com/NZEnIXM7ho — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 20, 2025

Le Real Madrid encore battu par son rival

En s'inclinant 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a pris une nouvelle claque qu'il fallait vite faire oublier. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été décevants face au FC Barcelone et face au Celta Vigo en Copa, en dehors de Kylian Mbappé dont les qualités ont été appréciées. « Nous avons perdu la Supercoupe, c’était très important pour nous parce que c’était une finale. En Copa, nous avons bien joué, mais nous avons commis des erreurs et nous sommes allés en prolongation, mais nous avions la personnalité pour gagner » explique Kylian Mbappé au micro de Real Madrid TV après la rencontre dimanche au sujet des tensions depuis la débâcle.

Le Real Madrid vise la Liga

En perdant cette finale, le Real Madrid devra maintenant se concentrer pour espérer obtenir de nouveaux trophées et cela passe par le championnat. Les Merengue ont très bien réagi dernièrement pour récupérer la tête du classement après 20 journées. En plus, le FC Barcelone pointe seulement à la troisième place à 7 points. « Maintenant, nous avons gagné un match important et c’est à nous de jouer en championnat, car nous sommes en tête » avertit Kylian Mbappé. Le message est passé pour ses coéquipiers et pour tous ses adversaires.