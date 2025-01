Mercato : Le PSG a perdu «le meilleur joueur du monde»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Son calvaire est sans doute terminé. Après une période noire, Kylian Mbappé retrouve des couleurs sous le maillot du Real Madrid. Le joueur de 26 ans retrouve ses jambes, sa confiance, mais aussi son sourire pour le plus grand sourire de la presse espagnole. Les médias sont ravis d'avoir retrouvé « le meilleur joueur du monde », égaré après son départ du PSG.

Il n’était que l’ombre de lui-même. En 2024, Kylian Mbappé s’était perdu, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Les affaires encombrantes et les polémiques se sont accumulées, jusqu’à perturber son rendement sur le terrain. Devant les caméras, l’international français laissait apparaître son spleen, alors que les supporters du Real Madrid nourrissaient de gros espoirs après son arrivée. Ils ont dû patienter un peu, mais leur attente a été récompensée.

Le Real Madrid salue le retour de Mbappé

Depuis quelques semaines, Mbappé retrouve ses qualités de percussions, mais aussi de finisseur. Les buts s’enchaînent pour le plus grand plaisir de Carlo Ancelotti. « Je vois un joueur qui revient à son meilleur niveau. Il y a beaucoup de continuité. Il nous a beaucoup aidés et il peut nous aider dans les prochains matches. » a confié le coach du Real Madrid après le match face au Celta Vigo jeudi dernier. Une rencontre au cours de laquelle Mbappé a inscrit un nouveau but.

« Je vois le Mbappé que j’attendais »

Les médias aussi soulignent la renaissance de Mbappé. Journaliste pour El Chiringuito, Edu Aguirre s’est enflammé pour l’ancien joueur du PSG. « J’ai vu le meilleur joueur du monde des quatre, cinq dernières années qui est Mbappé. J’ai vu le Mbappé du PSG sur le plan du caractère, du leadership, de la soif de victoire. C’est le joueur qui a le plus encouragé ses coéquipiers. J’ai vu un Mbappé capitaine. Et que Mbappé dise au Bernabéu ce qu’il doit et ne doit pas faire (Mbappé a demandé au public de ne pas siffler les joueurs), ça me réjouit parce que c’est mon Mbappé. On a vu un Mbappé qui s’est réveillé. Je vois le Mbappé que j’attendais » a-t-il déclaré.