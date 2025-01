Clash Mbappé - Neymar : Il dévoile la vérité avec Messi au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de Romario, champion du monde en 1994, Neymar est longuement revenu sur son passage au PSG et sur sa relation devenue délicate avec Kylian Mbappé. Le joueur d'Al-Hilal estime que les choses ont bougé à partir du moment où Lionel Messi a rejoint le club parisien. Sur RMC, Jérôme Rothen a apporté quelques précisions sur cette affaire.

C’était un secret de polichinelle. Mais autrefois solides, les liens entre Kylian Mbappé et Neymar se sont distendues à la fin de leur histoire commune au PSG sans que l’on sache réellement pourquoi. Invité de Romario, le joueur d’Al-Hilal a enfin accepté de lever le voile sur cette affaire. Selon Neymar, Mbappé aurait tout simplement était jaloux de sa proximité avec Lionel Messi.

Neymar évoque sa brouille avec Mbappé

« On a eu nos petites embrouilles. Au début, je l'appelais "Golden Boy", je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serai toujours là pour l'aider, discuter avec lui. Quand Leo (Messi) est arrivé (en 2021), il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit (rire). C'est comme ça que les embrouilles ont commencé, que son comportement a changé. » a lâché Neymar durant l’émission Romario TV.

« Il n’est pas bête»

Cette sortie a fait réagir Jérôme Rothen. Selon l’ancien joueur du PSG, Mbappé n’était pas dupe et connaissait parfaitement la relation qui unissait les deux anciens du FC Barcelone. « Je n’ai pas l’impression que Kylian reproche le fait qu’il y ait eu un rapprochement sportif avec Messi. Il n’est pas bête. Il sait qu’ils ont vécu des années incroyables à Barcelone, qu’ils avaient le plaisir de se retrouver. Mais avec Mbappé, c’était autre chose. Je n’ai pas le souvenir que Messi et Neymar allaient manger ensemble le soir, partager des choses avec la famille » a lâché Rothen sur RMC ce vendredi.