PSG : L’annonce cash de Neymar sur son transfert !

Au PSG, Neymar a été accueilli comme un roi avec une présentation au Parc des princes peuplé de supporters du club de la capitale début août 2017. Un transfert à 222M€ que personne n’avait vu venir au FC Barcelone. Avant qu’il soit annoncé, Lionel Messi avait tant bien que mal essayé de retenir son ami, sans succès, lui qui voulait rejoindre le contingent brésilien présent à l’époque au PSG.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Neymar au cours de l’été 2017. Un transfert surprise puisque même au FC Barcelone, la tendance était à sa continuité. Gerard Piqué avait mis le feu à la toile pendant le feuilleton en prenant un selfie avec le Brésilien assorti de l’annonce suivante : « Se Queda », signifiant « Il reste ». Finalement, la star auriverde signait au PSG pour cinq ans après que le club parisien ait levé son ancienne clause libératoire de 222M€.

«Bien sûr, financièrement, le PSG était bien meilleur que Barcelone»

« Ma motivation n'était pas de gagner des prix individuels.... Je n'ai pas suivi ce raisonnement, pour être honnête. Je n'ai pas quitté le Barça avec l'idée d'être le meilleur au monde. Lors de ma dernière semaine à Barcelone, Messi m'a demandé : « Pourquoi pars-tu ? Veux-tu être le meilleur du monde ? Je vais faire de toi le meilleur du monde ». Mais ce n'était pas ça, c'était d'autres choses personnelles. Bien sûr, financièrement, le PSG était bien meilleur que Barcelone et il y avait des Brésiliens qui jouaient là-bas (Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Lucas) et ils étaient tous mes amis ». a confié Neymar à Romario en interview.

«J'ai pris un risque, mais ce n'était pas avec l'idée d'être le meilleur au monde»

A l’occasion d’une entrevue accordée à Romario sur la chaîne YouTube Romario TV, Neymar n’a pas de mal à reconnaître que ce fut un pari sportif risqué de passer du FC Barcelone où il avait tout pour réussir aux côtés de Lionel Messi entre autres au PSG où il serait la tête de gondole et sur qui reposerait beaucoup de responsabilités. Un risque qu’il a pris sans éprouver le moindre regret. « J'ai pris un risque, mais ce n'était pas avec l'idée d'être le meilleur au monde ».