«Impossible de gagner», Neymar démonte le PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et bien d’autres… Les stars se sont empilées au PSG ces dernières années avant que le club décide de bouleverser sa politique sportive. Interne à la vie quotidienne du Paris Saint-Germain pendant six saisons, Neymar a confié que l’idée de gagner était devenue ubuesque tant les egos avaient pris le dessus.

En 2011, le PSG passait sous pavillon qatari et le projet QSI était alors lancé. Comme Nasser Al-Khelaïfi, déjà président du club à l’époque, l’assurait, l’objectif était de remporter la Ligue des champions. Ce fut même une obsession pour les hauts décideurs du club parisien. De quoi les pousser à bâtir une équipe peuplée de stars au fil des saisons afin de maximiser leurs chances, sans succès et ce, malgré des parcours jusqu’en demi-finales (2021 et 2024) ainsi qu’une finale en 2020.

🚨 Le PSG sur le point d'accueillir un joyau géorgien ! Kvaratskhelia à Paris pour 70-80M€, mais d'autres surprises pourraient suivre...

➡️ https://t.co/E7fkkZ3RQf pic.twitter.com/oMMNduwV14 — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

«C'est bien d'avoir des egos, mais il faut savoir qu'on ne joue pas tout seul»

Neymar a pris part à la seule finale de l’histoire du PSG au Final 8 de Lisbonne et à la première demi-finale de l’ère QSI dans le format habituel de la Ligue des champions en 2021. Aux yeux du vainqueur de l’édition 2014/2015 avec le FC Barcelone, le surplus d’egos pourrait bien avoir desservi le Paris Saint-Germain sur la durée. « C'est bien d'avoir des egos, mais il faut savoir qu'on ne joue pas tout seul. Il faut qu'il y ait un autre gars à côté de toi ».

« Il y avait de gros egos presque partout, ça ne peut pas marcher »

Neymar est allé même plus loin en assurant à un moment donné que le vestiaire du PSG, qui a été composé de lui-même, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti et bien d’autres, ne pouvait rien gagner. « Il y avait de gros egos presque partout, ça ne peut pas marcher. Si personne ne court et personne n'aide, il est impossible de gagner quoi que ce soit ».