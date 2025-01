C’est officiel, le PSG a perdu une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décevant mercredi soir en Coupe de France face à Espaly, Bradley Barcola a lâché des confidences pour le moins troublantes après la rencontre. L’attaquant du PSG a avoué s’être quelque peu perdu ces derniers mois en raison de soucis personnels, et espère retrouver au plus vite son meilleur niveau.

Du haut de ses 22 ans, Bradley Barcola est déjà considéré comme l’une des stars de l’attaque du PSG. Auteur d’un début de saison XXL au cours duquel il empilait les buts, l’international français traverse une période bien plus complexe depuis plusieurs semaines. Barcola peine à retrouver son efficacité, et malgré son but inscrit en Coupe de France mercredi soir face à Espaly (4-2), l’attaquant du PSG a une nouvelle fois été critiqué. Et il a décidé de passer aux aveux.

« Je traverse des moments difficiles »

Interrogé en zone mixte après la rencontre Barcola a évoqué ses soucis personnels pouvant justifier sa baisse de régime des derniers mois au PSG : « Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là », confie l’attaquant du PSG, qui confirme donc s’être un peu perdu depuis quelque temps, et officialise la nouvelle.

Riolo continue de le dézinguer

De son côté, Daniel Riolo n’a pas épargné Barcola et l’a de nouveau attaqué dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir : « Je suis désolé, ça fait un moment que j’en ai pas parlé. On peut tranquillement dire que Barcola est archi nul ce soir ? Que ses contrôles de balle, tout ce qu’il fait depuis très longtemps maintenant est très mauvais ? Et je dirais même depuis le depuis de la saison en dehors des petits matchs où il s’est régalé », lâche Riolo.