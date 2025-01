PSG : C'est confirmé, Luis Enrique a craqué

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a frôlé la déconvenue lors des 16es de finale de la Coupe de France face à Espaly, évitant une élimination surprise (4-2). Luis Enrique, mécontent de la performance de ses joueurs, a affiché son agacement en secouant l'équipe à la mi-temps, une intervention que Bradley Barcola juge décisive pour leur succès final.

Les 16es de finale de la Coupe de France ont donné lieu à quelques surprises, la plus grosse étant l’élimination de l’OL face à Bourgoin-Jallieu (2-2, 4-2 tab). De son côté, le PSG aurait également pu tomber dans le piège contre Espaly (4-2), alors que les deux équipes étaient encore à égalité à quelques minutes du terme de la rencontre. Une prestation qui n’a pas convaincu Luis Enrique, poussant une gueulante contre ses joueurs.

« Luis Enrique nous a bougés »

« Luis Enrique nous a bougés à la mi-temps, a reconnu Bradley Barcola en zone mixte. On a mal commencé le match, on n'était pas vraiment dans les bonnes conditions, on avait besoin de ça, de se faire bouger, de se faire rentrer dedans, et c’est pour ça qu’au final, on a gagné. »

« Dans la vie, on peut ne pas être bien »

L’international français, qui a retrouvé le chemin des filets après 12 matches sans réalisation, est également revenu sur sa période compliquée. « Il y a des moments comme ça, a indiqué Barcola. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. »