Un joueur du PSG va mal et passe aux aveux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bradley Barcola traverse une période difficile marquée par une disette de 12 matches sans but avant de trouver le chemin des filets mercredi soir face au FC Espaly en Coupe de France. En zone mixte, l’international français admet vivre une phase difficile, affichant sa volonté de retrouver son meilleur niveau.

En grande forme au début de saison, Bradley Barcola traverse une passe difficile. Buteur tardif face au FC Espaly (4-2) en Coupe de France ce mercredi, l'attaquant du PSG n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 9 novembre, soit une disette de 12 matches. A l’image de ses coéquipiers, le début de match de Bradley Barcola fut toutefois poussif, une mauvaise passe qu’il ne nie pas.

Le PSG vise un bijou de 21 ans pour renforcer son attaque ! 120M€ en ligne de mire, mais l'affaire est-elle déjà en route ? ⚽️

➡️ https://t.co/PtNFhs2T4V pic.twitter.com/arZ2Wey0il — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 16, 2025

« Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres »

Interrogé après la rencontre, l’ancien joueur de l’OL a reconnu qu’il vivait une période compliquée, sans s’épancher sur les raisons de cet état. « Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie, a confié Barcola en zone mixte. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. »

« Au final on est récompensé »

Au micro de BeIN Sports, Bradley Barcola avait livré son analyse de cette rencontre piégeuse pour le PSG : « On a mal commencé le match, on s’est fait surprendre. Heureusement, on a su remettre du gaz en fin de match pour se rattraper, on va retenir que la victoire. (…) J’ai vu l’équipe qui avait envie de gagner et au final on est récompensé ». Le PSG a désormais rendez-vous avec Lens samedi (17h) avant un match crucial en Ligue des champions face à Manchester City.