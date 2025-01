Luis Enrique - PSG : La date de son départ déjà annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a lâché quelques indices sur son avenir. S'il n'a pas voulu confirmer sa prolongation de contrat, le technicien espagnol a rappelé qu'il n'est jamais resté plus de quatre ans dans un même club. Arrivé en 2023 au PSG, il pourrait battre un record de longévité à Paris.

Le PSG aurait bouclé la prolongation de Luis Enrique depuis plusieurs semaines. Mais pour l’heure, aucune trace d’une officialisation. Le club parisien attendrait le bon timing pour annoncer cette signature. En attendant, le technicien espagnol jongle entre maintenir le secret et ne pas se détourner d'une réalité qu’il a lui même provoqué. Confronté à cet exercice délicat, Luis Enrique a tout de même lâché quelques indices sur son avenir. Comme lorsqu’il annonce qu’il n’est jamais resté plus de quatre ans dans un même club.

Le PSG à l'assaut de Khvicha ! 💥 Un transfert à 70M€ qui pourrait changer la donne cet hiver. Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/aQp3pv8fnd pic.twitter.com/8D6qQfLi30 — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

Luis Enrique a vendu la mèche

« La réalité, c’est qu’il est très difficile de rester autant d’années dans un club de haut niveau. Quand on s’appuie sur la durée dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J'ai eu besoin de me ressourcer, parce que l’énergie s’épuise » a confié le coach parisien. Arrivé en 2023, il aurait prolongé au PSG jusqu’en 2027. Il sera ensuite le temps de partir ? Ce scénario n’est pas écarté, même s’il ne cesse d’évoquer sa joie de diriger le club parisien.

« Je me sens très bien ici »

« Je me sens très bien ici, très à l’aise. Bien sûr que ce serait super que mon aventure ici dure dix ans, parce que cela voudrait dire que tout le monde est content, mais ça n’est pas une préoccupation pour moi. J’essaie de vivre l’instant présent (...) Ce qui est important c’est qu’à ce moment précis, j’ai cette énergie nécessaire pour imaginer tout cela comme une possibilité » a-t-il lâché. Les signaux sont verts dans ce dossier.