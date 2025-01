Luis Enrique annonce son chouchou au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge des seizièmes de finale de Coupe de France contre Espaly, Luis Enrique a notamment été interrogé sur Senny Mayulu. Titulaire contre l’ASSE, le milieu de terrain formé au PSG monte en puissance et le technicien espagnol insiste sur le fait qu’il adore vraiment ce joueur.

Arrivé au PSG avec un tout nouveau projet qui consiste à développer et promouvoir des joueurs, Luis Enrique prend son rôle à cœur et tente notamment de lancer des grands talents du centre de formation parisien. C'est le cas notamment de Senny Mayulu que le coach espagnol apprécie grandement comme il l'a confié avant d'affronter Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France.

Luis Enrique «adore» Mayulu

« Senny Mayulu est l’un des joueurs sur qui nous avons misé au club. J’adore ce joueur et je crois que je vous ai déjà dit l’an dernier, quand il décidé de rester alors qu’il aurait pu partir, que c’était une grande nouvelle pour nous. Il a eu la malchance de se blesser avec la sélection française U20 et cela l’a empêché d’avoir plus de temps de jeu, mais je crois que dans ce match contre Saint-Etienne nous avons pu voir des choses positives venant de Senny. Je suis très content de l’avoir dans l’effectif et qu'il ait la possibilité de se battre pour une place de titulaire. Plus j’ai de joueurs compétitifs et plus je suis content », lance-t-il en conférence de presse, avant d’évoquer un autre grand espoir du PSG : Axel Tape.

« Oui bien sûr, si demain Axel Tape est dans la liste, il peut tout à fait participer au match. Et pour le reste, nous ne nous adaptons pas à l’adversaire, nous nous adaptons à l’adversaire quand nous n’avons pas le ballon et ça, c’est très rare. C’est l’adversaire qui s’adapte à nous. Et c’est pour ça que nous sommes obsédés par cette idée de la possession, d’avoir le ballon dans la moitié de terrain adverse, pour être l’équipe qui gère le match. Mais dans la majorité des matches, l’adversaire change. Saint-Etienne n’a pas changé, mais la majorité des équipes changent leur manière de jouer face à nous. Demain pour Espaly, je ne sais pas s’ils vont maintenir leur style de jeu ou le changer. D’habitude, les équipes s’adaptent à nous. Demain, tout dépendra de ce que fera notre adversaire », ajoute Luis Enrique.