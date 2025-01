PSG : Une guerre sur le point d'éclater en interne ?

Amadou Diawara

Blessés gravement, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez n'ont pas pu démarré la saison 2024-2025 en même temps que leurs coéquipiers. En effet, l'ancien joueur du Bayern a dû attendre le déplacement sur la pelouse du RB Salzbourg le 10 décembre pour avoir ses premières minutes de jeu, tandis que le titi du PSG n'a pas encore repris la compétition. Alors que Presnel Kimpembe pourrait être utilisé contre Espaly ce mercredi soir en Coupe de France, il devra batailler avec Lucas Hernandez, Willian Pacho et Lucas Beraldo pour retrouver une place de titulaire.

Pour le lancement de la saison 2024-2025, Luis Enrique a dû faire sans deux de ses arrières centraux gauche : Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. En effet, les deux internationaux français étaient blessés gravement pendant de longs mois. Pour pallier leur absence, le coach du PSG a pu miser sur Willian Pacho, recruté l'été dernier pour une somme proche de 40M€.

PSG : Kimpembe va rejouer ce mercredi soir

Remis de leurs blessures respectives, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ont repris l'entrainement collectif avec le PSG depuis plusieurs semaines. Si l'ancien pensionnaire du Bayern a fait son grand retour face à Salzbourg le 10 décembre, le titi parisien devrait retrouver la compétition ce mercredi soir contre Espaly (16ème de finale de la Coupe de France), comme l'a annoncé Luis Enrique ce mardi après-midi. « Demain (mercredi) est un match idéal pour voir certains joueurs. Après avoir parlé avec Presnel (Kimpembe), pour voir s'il se sent prêt à jouer, il se sent mieux, il a pu s'entrainer avec l'équipe au cours de ce mois. C'est important de partager avec le joueur pour voir quel est son état. il est prêt à aider l'équipe », a confié l'entraineur du PSG en conférence de presse.

PSG : Une lutte à quatre pour une seule place ?

D'après les indiscrétions de L'Equipe, on devrait assister à une guerre XXL au PSG lors des prochaines semaines, et ce, pour le poste de défenseur axial gauche. En effet, Presnel Kimpembe serait convaincu de pouvoir retrouver son meilleur niveau malgré son absence de près de deux ans. En concurrence avec Willian Pacho et Lucas Beraldo, le numéro 3 du PSG doit également se frotter à Lucas Hernandez pour récupérer une place de titulaire. Toutefois, la bataille sera rude, puisque son compatriote français ne cacherait pas sa volonté de faire partie du XI type de Luis Enrique rapidement. Affaire à suivre...