Une star du PSG accusée de viol, elle sort du silence

Auteur d'un début de saison étincelant, Achraf Hakimi doit composer avec une affaire de viol, déclenchée il y a plusieurs mois par la plainte d'une jeune femme. Mis en examen en mars 2023, le joueur du PSG a évoqué pour la première fois cette affaire sur la place publique et s'est défendu.

Cette affaire n’impacte pas ses performances au PSG. Pourtant, elle fait partie du quotidien d’Achraf Hakimi. L’international marocain est visé par une accusation de viol et a été mis en examen en mars 2023. Alors que la procédure judiciaire suit son cours, le latéral droit a évoqué pour la première fois ce dossier au cours d’une interview diffusée sur la chaîne Youtube d’Anas Burkhash.

Hakimi veut rétablir son honneur

« Je vais être honnête sur ce sujet. C’est la première fois que j’en parle publiquement avec quelqu’un. Parce que, depuis que c’est arrivé (cette affaire) il y a deux ans, je n’ai rien dit là-dessus. C’est entre les mains de la justice. C’est le meilleur moyen de clarifier les choses. La vérité c’est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes. Et ça m’a appris qu’on ne peut pas se fier à beaucoup de personnes autour de soi » a confié Hakimi.

« On devient une cible facile »

Au cours de son échange, Hakimi s’est défendu, estimant qu’il était ciblé en raison de sa célébrité. « La vérité c’est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes . La justice a bien plutôt bien géré les choses. Donc, on est dans un processus qui se passe bien et la justice a plutôt bien géré les choses. Et ça va bientôt se résoudre. Toute la vérité sera connue et nous pourrons en parler davantage. Mais ça m’a appris à avoir confiance en un cercle de personnes plus resserré que ce que j’avais, à ne pas faire confiance à trop de gens et qu’il fallait faire attention dans ce monde » a confié le joueur du PSG.