Donnarumma - PSG : Nouveau coup de théâtre signé Luis Enrique ?

Opposé au FC Espaly (National 3) en seizième de finale de Coupe de France ce mercredi, Luis Enrique pourrait être tenté de faire tourner. Certains pourraient obtenir la chance de briller, notamment au poste de gardien de but où Matvey Safonov et Arnau Tenas se tiennent prêts. En conférence de presse, le coach du PSG a répondu à ce sujet.

En ce début d’année 2025, les yeux sont déjà tournés vers mercredi prochain et le choc décisif de Ligue des champions face à Manchester City. Mais avant de penser à la formation de Pep Guardiola, le PSG doit se coltiner un seizième de finale de Coupe de France face au FC Espaly (National 3).

Donnarumma laissé sur le banc ?

Luis Enrique pourrait profiter de cette faible adversité pour faire tourner et souffler ses cadres. Même au poste de gardien de but ? En conférence de presse, le coach du PSG n’a pas voulu trancher entre Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas.

« Nous verrons qui jouera »

« Le gardien titulaire mercredi ? C'est une très bonne question, j'y penserai ce soir. Les trois gardiens sont disponibles et prêts. Il faut que j'y réfléchisse. Les décisions ne plaisent pas toujours aux joueurs mais j'ai confiance dans les gardiens et nous verrons qui jouera » a déclaré Luis Enrique.