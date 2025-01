Mbappé - Real Madrid : Fracture annoncée avec son entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Real Madrid défiait le Celta Vigo en Coupe du Roi ce jeudi soir, la presse espagnole a évoqué un début de divorce entre Carlo Ancelotti et son vestiaire, dans un contexte délicat sur le plan sportif. La méthode du technicien italien commencerait à agacer certains joueurs, qui feraient même la sourde oreille.

Cela ressemble aux prémices d’un divorce. Selon les dires d’Anton Meana, Carlo Ancelotti commencerait à perdre le soutien de son vestiaire. Cela intervient quelques jours après une lourde défaite en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (5-2).

Ancelotti aurait un problème

« Il a un problème dans le vestiaire. Il en a assez que les joueurs ne l’écoutent pas. Il l’a répété toute la saison. Un engagement défensif. Il l’a répété entre octobre et aujourd’hui 12 ou 14 fois. Il le détecte, l’équipe réagit lors de certains matches, mais elle ne le fait pas de manière générale. Et il en a assez que l’équipe ne lui réponde pas. » a confié le journaliste.

Le vestiaire ignore Ancelotti

Certains joueurs du groupe, dont fait partie Kylian Mbappé, ne serait plus en adéquation avec les principes d’Ancelotti. « Ancelotti, peut-être égoïstement mais je pense sincèrement, croit qu’il ne travaille pas mal, que son assistant ne travaille pas mal non plus et que l’équipe est prête à rivaliser. Mais au bout du compte, ils ne font pas ce dont ils parlent dans le vestiaire. » a confié Meana durant l’émission El Larguero.