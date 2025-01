Kylian Mbappé se fait tacler par un Marseillais

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé retrouve ses sensations au Real Madrid, mais aussi son sourire. Ce plaisir était déjà perceptible sur son visage lors de l'entretien accordé à Mouloud Achour en décembre dernier. Le joueur s'était confié sur les polémiques du moment, mais aussi sur son départ au PSG. Consultant pour Canal +, Samir Nasri a accepté de revenir sur cet entretien.

Empêtré dans de nombreuses polémiques, incapable de retrouver son meilleur niveau sur le terrain, Kylian Mbappé a vécu une fin d’année 2024 galère. Son entretien face à Mouloud Achour le 8 décembre dernier a, peut-être, servi de thérapie. Face au journaliste de Canal +, le joueur du Real Madrid a évoqué les sujets qui fâchent comme les accusations de viol dont il faisait l’objet, mais aussi sa relation avec le PSG. Dans un exercice de communication qu’il maîtrise, Mbappé n’a pas totalement convaincu en raison, notamment, du profil de Mouloud Achour, pas assez connaisseur pour certains, pas assez teigneux pour d’autres.

Le PSG tient son nouveau numéro 7 ! 🌟 Découvrez le futur héritier de Mbappé qui arrive de Napoli. En route pour Paris !

➡️ https://t.co/e6CIWSwcS3 pic.twitter.com/g3I0JxSkjF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 16, 2025

Achour savoure son exclusivité

Peu importe les critiques, le journaliste était ravi d’avoir décroché ce scoop. « On a mis huit ans pour l’avoir. À cette époque, on l’avait eu une dizaine de minutes et sa mère nous avait dit: 'Un jour, on fera quelque chose de plus grand'. Depuis, on le relançait tous les six mois et par tous les canaux possibles. Beaucoup de gens étaient sur le coup et on nous a dit: 'Kylian veut faire une émission qu’il regarde.' Il voulait être en confiance. Là, on est dans une émission culturelle et pas purement sportive » avait confié Achour au Parisien.

« J'aurais préféré un journaliste foot... »

Consultant pour la chaîne cryptée, Samir Nasri estime que Mbappé aurait pu se mettre un peu plus en danger en optant pour un véritable journaliste sportif. « Mbappé a choisi un journaliste société ? J'aurais préféré un journaliste foot... Mais je comprends qu'il ait choisi d'élargir pour rassurer le grand public. Et la meilleure réponse, il l'a donnée sur le terrain puisqu'il retrouve son niveau de jeu » a confié l’ancien joueur de l’OM dans les colonnes de L’Equipe.