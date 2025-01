PSG : Ça continue de négocier entre Campos et les Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. A 26 ans, le voilà désormais au Real Madrid. Et alors que le départ de l'international français a été marqué par de grosses tensions à Paris, cela n'empêche pas les Mbappé de garder le contact avec un certain Luis Campos. Explications.

Durant l'été 2024, le PSG et Kylian Mbappé se sont séparés, non pas sans une certaine tension. Ces dernières semaines, ce sont devant différentes commissions que les deux parties se retrouvaient pour régler un problème à 55M€. Mbappé a donc claqué la porte du PSG, mais cela n'aurait pas pour autant brisé la connexion avec Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale.

« Tu as Luis Campos qui va conseiller un peu Fayza Lamari »

Luis Campos aurait-il joué un rôle dans le recrutement du SM Caen de Kylian Mbappé ? C'est ce qu'a expliqué Romain Molina sur Youtube. « Tu as Luis Campos qui va conseiller un peu Fayza Lamari, notamment pour ce jeune Portugais (Umaro Candé) qui est venu de Porto, qui a signé 3 ans, qui n'a toujours pas joué un match et qui n'est pas toujours titulaire en réserve », a-t-il fait savoir.

« Un heureux hasard »

« D'ailleurs, il est du même agent qu'un certain jeune portugais qui est venu au PSG (Serif Nhaga) et qui n'a jamais joué. Ça doit être un heureux hasard », a ensuite ajouté Romain Molina sur Luis Campos et les Mbappé.