Kylian Mbappé : L'explication d'une «signature princière»

Suite au rachat de Caen par Kylian Mbappé, il n'aura pas fallu longtemps pour voir une recrue de renom débarquer en Normandie. En effet, Yann M'Vila s'est engagé avec la formation de Ligue 2, convaincu par le discours du joueur du Real Madrid. Il faut dire que la relation entre le milieu de terrain et le clan Mbappé est très bonne.

International français, Yann M'Vila a fait son grand retour en France à l'été 2024, qui plus est en Ligue 2. En effet, le milieu de terrain s'est engagé avec le SM Caen, devenant ainsi la grosse recrue de Kylian Mbappé, qui venait à peine de devenir actionnaire majoritaire du club normand. M'Vila a donc rejoint le club de Mbappé. Un transfert facilité par la connexion déjà établie entre les deux parties.

« La famille Mbappé le connait très bien »

Sur Youtube, Romain Molina a parlé de la signature de Yann M'Vila à Caen. Il a alors expliqué : « La famille Mbappé le connait très bien, notamment par Jirès Kembo Ekoko, le demi-frère ainé de Kylian Mbappé, qui avait joué avec lui à Rennes. Donc M'Vila, c'est une signature princière on va dire ».

« Un challenge excitant et qui m'a plu directement »

De son côté, Yann M'Vila confiait lui récemment concernant son choix de venir au SM Caen : « Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer le défi de découvrir la Ligue 2 à 34 ans ? Comme je l'ai déjà dit, le coup de fil de Kylian Mbappé. Il m'a exposé son projet et ce qu'il attendait de moi. C'était un challenge excitant et qui m'a plu directement ».