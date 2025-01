«Mégastar», la presse espagnole annonce du lourd avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Real Madrid s’est emparé du trône de leader en Liga avec une victoire convaincante à domicile face à Las Palmas (4-1). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été l’homme du match, et confirme sa montée en puissance. Du côté de la presse espagnole, on est dithyrambique concernant la prestation délivrée par l’attaquant français.

Balayé par le FC Barcelone en finale de la SuperCoupe d’Espagne il y a plus d’une semaine (2-5), le Real Madrid a retrouvé des couleurs. Opposé à Las Palmas en Liga ce dimanche, le club madrilène a remporté un succès convaincant, et ce malgré un premier but concédé dès les premiers instants du match (4-1). En jambes au cours de ses dernières apparitions, Kylian Mbappé a livré une prestation XXL.

Mbappé en feu ! 🔥 Ses exploits éblouissent le vestiaire et relancent les ambitions du Real Madrid pour la fin de saison. https://t.co/BuXqCGy0vU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Mbappé a régalé le Real Madrid

Après avoir égalisé sur penalty, le numéro 9 des Merengue s’est distingué en tentant sa chance de loin. Sa frappe détournée a permis au Real Madrid d’inscrire son deuxième but de la rencontre grâce à Brahim Diaz. A la 36ème minute, parfaitement servi par Rodrygo, Mbappé a inscrit un nouveau doublé cette saison, et aurait même pu tripler la mise juste avant la mi-temps. De nouveau servi sur un plateau par le Brésilien, le numéro 9 a vu son but être annulé pour un hors-jeu au début de l’action. A la fin de la rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas hésité à féliciter le Français. « Il nous a beaucoup aidés, parce qu’il est dans une bonne dynamique », a ainsi confié l’Italien.

« Il se rapproche progressivement du niveau de mégastar mondiale »

Souvent pointé du doigt par la presse espagnole lors de ses passages à vide, Kylian Mbappé a cette fois-ci été encensé. MARCA a notamment tenu à saluer le nouveau statut de l’ancien du PSG à Madrid : « Plus détendu et moins sous pression, il se rapproche progressivement du niveau de mégastar mondiale que Madrid a espéré pendant des années, même s’il a encore une marge de progression », a ainsi écrit le quotidien madrilène.