«Incroyable», Mbappé fait halluciner le vestiaire du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé semble être porté par une dynamique qui tombe à pic alors que la deuxième partie de la saison a déjà commencé. L'attaquant français a été le principal acteur de la victoire du Real Madrid face à Las Palmas ce dimanche en inscrivant un doublé et en participant aux deux autres buts madrilènes. Une prestation de haute voltige remarquée par Dani Ceballos notamment, qui n'a pas hésité à saluer son coéquipier.

Leader de la Liga au terme de la 20ème journée avec deux points d'avance sur l'Atlético et surtout 7 sur le Barça, le Real Madrid a réalisé une bonne opération dernièrement, offrant aux supporters une belle démonstration face à Las Palmas. Les Merengue ont pourtant été surpris dès les premières secondes du match avant de réagir de belle manière grâce à l'initiative de Kylian Mbappé notamment. L'attaquant français fait oublier un peu plus les critiques le concernant en début de saison.

La fin d'une aventure au Real ? Mbappé dévoile son ressenti après des mois d'incertitudes. 😮

➡️ https://t.co/MhjkK9ptCZ pic.twitter.com/oW6Eqg5SWv — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Mbappé choque ses partenaires !

Désigné logiquement homme du match, Kylian Mbappé a réussi une prestation XXL pour remettre le Real Madrid sur le droit chemin puisqu'il a inscrit un nouveau doublé. Le capitaine des Bleus a été largement salué par ses coéquipiers à la fin du match. « Le match de Mbappé était incroyable. Ça faisait un moment que je n’avais pas vu un joueur faire une différence comme ça » a même osé Dani Ceballos, titularisé au milieu de terrain ce dimanche, devant les journalistes.

Mbappé de retour en grande forme

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison en raison de ses performances décevantes, Kylian Mbappé semble avoir trouvé son rythme depuis quelques semaines. L'attaquant français arrive à se montrer efficace de plus en plus souvent et il a réussi à faire oublier le mauvais souvenir face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti avait dit qu'il attendait beaucoup du Français en deuxième partie de saison. A lui de continuer sur la même dynamique dans les prochaines semaines.