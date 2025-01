Mercato - Real Madrid : Une offre en or va partir pour Vinicius Jr ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, Vinicius Jr a réussi à se construire la réputation de l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Brésilien a participé activement à l'immense saison réalisée par le Real Madrid l'an dernier et est passé tout proche de remporter la prestigieuse récompense individuelle, à savoir le Ballon d'Or. Il est aussi l'une des cibles prioritaires de l'Arabie saoudite qui souhaiterait l'attirer dans ses filets. Il pourrait se laisser convaincre par les sommes proposées.

Désormais le joueur le plus cher de la planète, Vinicius Jr a réussi à décrocher un nouveau statut ces deux dernières années. Le Brésilien intéresse forcément beaucoup de monde alors que son contrat avec le Real Madrid se termine en 2027. Depuis l'été dernier, l'Arabie saoudite se penche sérieusement sur le dossier Vinicius et il pourrait choisir cette option pour la suite de sa carrière. Surtout quand on connaît les tarifs indiqués...

Le feuilleton est enfin terminé ⚽️ Haaland choisit Manchester, mais quel futur pour le PSG et le Real Madrid ?

➡️ https://t.co/WX1srs8P06 pic.twitter.com/8jcXpdzIha — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 17, 2025

Vinicius Jr dans le viseur de l'Arabie saoudite

Ces dernières années, l'Arabie saoudite n'a cessé d'attirer dans ses filets de nombreux joueurs européens contre des sommes parfois astronomiques. A 24 ans, Vinicius Jr a encore du temps pour briller sous les projecteurs du football européen et il serait surprenant de le voir signer dans un club saoudien. Le Brésilien reste un élément dont tout le monde voudrait disposer malgré ses récentes mésaventures mais son avenir semble déjà tout tracé.

L'Arabie saoudite prête à lâcher une énorme offre

L'été dernier, une offre d'un milliard d'euros est déjà partie pour Vinicius Jr. Si les rumeurs ne sont pas allées plus loin, l'Arabie saoudite n'a pas abandonné l'idée de voir un jour débarquer le Brésilien. D'après Marca, il se verra proposer soit un renouvellement de contrat au Real Madrid pour son avenir soit il rejoindra l'Arabie saoudite qui n'hésitera pas à l'attirer avec d'énormes sommes. Pour rappel, le prix du Brésilien est estimé à l'heure actuelle à 200M€ d'après le site Transfermarkt.