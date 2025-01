Mbappé : Le Real Madrid a recruté le nouveau Cristiano Ronaldo !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Après avoir vécu des débuts compliqués à la Maison-Blanche, la star de 26 ans est désormais comme un poisson dans l'eau au Santiago Bernabeu. A tel point qu'elle est déjà vue comme le nouveau Cristiano Ronaldo du club merengue.

Après avoir défendu les couleurs du PSG pendant sept saisons, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Alors que son contrat s'est terminé le 30 juin 2024, l'international français a migré vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real, le club de ses rêves.

Mbappé est devenu un patron au Real

En grande difficulté lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé a réussi à renverser la vapeur. Comme le souligne Relevo, le nouveau numéro 9 merengue est meilleur sur le terrain ces derniers mois, mais il endosse également un tout nouveau rôle au sein du vestiaire.

Mbappé, le nouveau Cristiano Ronaldo du Real ?

D'après les indiscrétions de Relevo, Kylian Mbappé devient déjà un leader au Real Madrid, se montrant plus audacieux et plus affirmé. D'ailleurs, l'attaquant de Carlo Ancelotti a fait passer un message marquant après son but contre le Celta Vigo en huitième de finale de la Coupe du Roi (5-2, le 16 janvier). « On ne joue pas avec l'écusson », a crié Kylian Mbappé en agrippant son maillot. Une attitude dans le style de Cristiano Ronaldo. De surcroit, sa voix commence désormais à porter au sein du vestiaire madrilène, comme le voulait le club. En effet, Kylian Mbappé défend ses coéquipiers en public, pousse des coups de gueule et fédère désormais. Ce qui était impensable lors de ses premières semaines au Real Madrid. Reste à savoir si cela lui permettra d'hériter un jour du brassard de capitaine à la Maison-Blanche.