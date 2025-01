Le grand discours du PSG pour éviter l'humiliation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG va jouer sa survie en Ligue des Champions du côté du Parc des Princes avec la réception de Manchester City. Une rencontre cruciale pour les Parisiens, qui souhaitent absolument éviter l’humiliation de sorti de la C1 dès la phase préliminaire. De son côté, Fabian Ruiz a affirmé que les Rouge et Bleu étaient prêts à réaliser un très gros match.

Le PSG a son destin entre les mains. Après avoir battu le RC Lens sur le fil ce samedi après-midi (1-2), le club de la capitale a désormais l’esprit tourné vers son choc de Ligue des Champions face à Manchester City mercredi prochain. Face à son public, Paris espère clairement remporter les trois points, alors que la formation de Luis Enrique est actuellement dans la zone d’élimination directe de la C1.

« Nous ferons un grand match »

Forcément, ce choc européen a des allures de finale pour le PSG, qui n’a plus le droit à l’erreur. Sortir dès la phase initiale de cette nouvelle formule de Ligue des Champions sonnerait comme une grosse humiliation pour le projet parisien. De ce fait, et comme l’a rappelé Fabian Ruiz, les hommes de Luis Enrique doivent sortir une grosse prestation. « Nous allons affronter City avec positivité, avec la mentalité que nous pouvons gagner. C’était une bonne préparation, et sûrement mercredi à la maison, nous ferons un grand match. Nous savons que ce sera un match très important. À domicile, avec nos supporters, nous essayerons de faire un bon match et espérons remporter la victoire », a déclaré le milieu de terrain espagnol en zone mixte.

« Nous jouerons ce match comme une finale »

« Nous avons montré que nous savons renverser la situation, et cela nous donne un surplus de confiance pour affronter City. Nous savons que nous devons gagner pour nous battre dans cette Ligue des champions. Ce sera un match très difficile, mais nous avons confiance en nous. Nous allons bien nous préparer, récupérer et donner le maximum. Nous jouerons ce match comme une finale », conclut le numéro 8 du PSG.