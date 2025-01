Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour cette signature à Paris ?

Alexis Brunet

Prochainement, le PSG voudrait annoncer de nombreuses prolongations pour certains de ses cadres. Des joueurs comme Vitinha ou bien Achraf Hakimi devraient être concernés, mais pas Gianluigi Donnarumma. En effet, les négociations pour la prolongation de contrat de l’Italien seraient actuellement au point mort et un transfert l’été prochain devient alors de plus en plus crédible.

Cet hiver, le PSG a déboursé environ 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale a donc encore une fois fait son marché en Italie, mais il y a quelques années, les dirigeants parisiens n’avaient pas eu à débourser le moindre centime pour mettre la main sur un joueur venu de Serie A.

Donnarumma a débarqué gratuitement au PSG

À l’été 2021, le PSG avait flairé la bonne affaire. Alors que Keylor Navas était bien installé dans les buts parisiens, le club de la capitale lui avait alors mis Gianluigi Donnarumma dans les jambes. Ce dernier était arrivé gratuitement dans la capitale française, car il était en fin de contrat à l’AC Milan. Par la suite, le joueur de 25 ans a donc poussé son aîné au départ et il est maintenant le numéro un parisien.

La prolongation de Donnarumma au PSG est au point mort

Gianluigi Donnarumma est donc le titulaire dans les buts du PSG, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, selon les informations de L’Équipe, les négociations pour la prolongation de son contrat sont actuellement au point mort. L’Italien est pour le moment lié à Paris jusqu’en 2026, donc, si la situation n’évolue pas positivement, il y a fort à parier qu’un départ interviendra l’été prochain, afin d’éviter de perdre l’ancien Milanais gratuitement. Affaire à suivre…