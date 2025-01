Kolo Muani : Le PSG bloqué, un transfert prend forme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG pour la Juventus cet hiver. Mais alors que Paris n’a plus la possibilité de prêter de nouveaux joueurs, les dirigeants envisagent de transférer un élément actuellement cédé en prêt. Cher Ndour (Beskitas) pourrait ainsi être vendu très prochainement.

Le PSG connaît un mois de janvier très animé. Si sur le terrain, les Parisiens sont tous focalisés sur le choc de Ligue des Champions à venir face à Manchester City mercredi, en dehors, les dirigeants travaillent activement sur le mercato hivernal. Ainsi, si le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia s’est engagé jusqu’en juin 2029 en faveur des Rouge et Bleu, le PSG tente également de se séparer de certains éléments indésirables comme Randal Kolo Muani.

Kolo Muani vers la Juventus

Écarté du groupe parisien par Luis Enrique il y a de cela plusieurs semaines, le numéro 23 a été invité à se trouver un nouveau point de chute en janvier. Et malgré son faible temps de jeu, Randal Kolo Muani n’a clairement pas manqué de prétendants. Finalement, c’est la Juventus de l’ancien Parisien Thiago Motta qui aura eu le dernier mot. L’entraîneur des Bianconeri confirmait même l’arrivée de l’international Français ce vendredi : « Kolo Muani va nous aider sur et en dehors du terrain. Je lui demanderai ce que je demande à tous mes joueurs. Les deux attaquants peuvent-ils coexister ? Tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble. »

Cher Ndour devrait débloquer son prêt en Italie

Cependant, le PSG n’est plus autorisé à prêter de joueurs et a atteint son quota de joueurs cédés en prêt, bloquant le départ de Kolo Muani. Ce dimanche matin, l’Equipe révèle que la journée de samedi n’a pas été productive pour trouver une solution à ce problème. Pourtant, en interne, Paris s’active afin de vendre l’un de ses joueurs actuellement prêtés. Plusieurs pistes existent, mais la plus chaude reste celle de Cher Ndour, cédé à Besiktas l’été dernier, et qui intéresse plusieurs clubs à en croire le quotidien sportif. A suivre...