Mercato - RC Lens : Transfert imminent après le fiasco avec l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste

Alors que Brice Samba a été transféré à Rennes, le RC Lens pensait tenir son remplaçant en la personne de Pau Lopez, avant que Gérone ne retienne le gardien prêté par l’OM. Toujours à la recherche d’un nouveau portier, les Sang et Or ont jeté leur dévolu sur Mathew Ryan. Un accord est proche d’être trouvé avec son club, l’AS Rome.

Samedi lors de la réception du PSG (1-2), Hervé Koffi a enchaîné une troisième titularisation consécutive en championnat. Comme l’a indiqué Will Still en conférence de presse, l’international burkinabé (60 sélections) « est numéro un pour l’instant » et « jouera le temps qu’il faudra qu’il joue », mais le RC Lens continue ses recherches au poste de gardien.

Le RC Lens fonce sur Mathew Ryan

En ce sens, plusieurs noms sont évoqués ces derniers jours. Sky Sports Allemagne évoquait un intérêt pour Daniel Peretz, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, mais actuellement blessé. D’après les informations de L’Équipe, c’est finalement Mathew Ryan qui se rapproche du RC Lens.

Accord bientôt trouvé avec l’AS Rome

Doublure de Mile Svilar à l’AS Rome, qu’il a rejoint l’été dernier, le gardien âgé de 32 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, est intéressé par la possibilité de rejoindre les Sang et Or, dans l’optique d’avoir l’opportunité de redevenir numéro un. L’international australien (96 sélections) n’a joué qu’un seul match cette saison. Un accord est proche d’être trouvé entre le RC Lens et l’AS Rome, qui négociaient les termes de l'opération ces dernières heures.