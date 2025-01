Real Madrid : Grand changement pour Kylian Mbappé ?

La rédaction

Après un début de saison compliqué, Kylian Mbappé va mieux et enchaîne les bonnes prestations. Un regain de forme qui n’est clairement pas dû au hasard. Florentino Pérez aurait demandé à Carlo Ancelotti de mettre l’attaquant français dans les meilleures conditions possibles, quitte à le changer de poste.

Si Kylian Mbappé était quelque peu en difficulté en début de saison, l’attaquant tricolore semble désormais en pleine forme, et ce n’est pas un hasard. Selon les informations du média espagnol Relevo, Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait chargé Carlo Ancelotti de tirer le meilleur de Mbappé, quitte à modifier son positionnement sur le terrain pour qu’il se sente plus à l’aise. De longues heures de réflexion ont donc été nécessaires pour le coach madrilène.

« Son niveau augmente à chaque match »

Le tacticien italien s’est d’ailleurs montré très élogieux au sujet de l’ancien Parisien. « Je ne sais pas s’il est davantage un leader ou non, mais chaque jour, il cherche à se mettre en avant. Il n’a pas changé d’attitude en dehors du terrain, ni à l’entraînement », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. « Il est devenu de plus en plus important sur le terrain, montrant un niveau très élevé. Sa période d’adaptation est terminée, et il me semble que son niveau augmente à chaque match », poursuit le coach des Merengues.

Mbappé va mieux

Avec 16 buts et 3 passes décisives, Kylian Mbappé confirme son retour en forme. Ce dimanche, contre Las Palmas, l’attaquant madrilène a permis à son équipe de recoller au score après l’ouverture rapide de Las Palmas. Mission réussie pour les dirigeants du Real Madrid.