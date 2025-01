Zinedine Zidane : L’immense manque de respect !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l'a annoncé, en 2026, après la Coupe du monde, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Pour le remplacer, tout le monde pense à Zinedine Zidane, mais voilà que dans le même temps, d’autres noms sont également soufflés pour reprendre les commandes des Bleus. Un manque de respect envers Zizou aux yeux de Michel Moulin.

Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? On le sait dès à présent, Didier Deschamps ne continuera pas dans ses fonctions au-delà de la Coupe du monde 2026. Si l’échéance est encore lointaine, la question de sa succession se pose déjà. Ainsi, pour remplacer Deschamps, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, lui qui attend depuis un moment de prendre les commandes des Bleus. L’ancien entraîneur du Real Madrid apparait ainsi comme le candidat naturel pour diriger l’équipe de France, mais voilà que d’autres noms reviennent également.

« On a Zidane derrière la porte et on ne le fait pas rentrer »

Il pourrait donc y avoir de la concurrence pour entraîner l’équipe de France. Ce que ne comprend pas Michel Moulin. Ainsi, pour Sud Radio, l’ancien président du PSG a notamment dénoncé un manque de respect envers Zinedine Zidane : « Moi ce qui me touche le plus aujourd’hui, c’est qu’on a Zidane derrière la porte et on ne le fait pas rentrer ».

« Pourquoi pas Pascal Dupraz aussi ? »

« Est-ce qu’on ferait ça à Michel Platini par exemple ? Je ne pense pas. C’est du même niveau Platini, Zidane. Je ne pense pas qu’on manquerait de respect comme ça à Zidane. Quand j’entends parler de Génésio, de Haise… Pourquoi pas Pascal Dupraz aussi ? Je rigole, mais il ne faudrait pas rigoler », a-t-il ajouté.