Équipe de France : Zidane, Henry… Deschamps a choisi le futur sélectionneur

Et si Didier Deschamps avait décidé d'annoncer son départ de l'équipe de France deux ans avant la fin de son contrat pour faciliter l'arrivée de Zinédine Zidane ? C'est la théorie avancée par Sarah Pitkowski sur l'antenne de RMC. Selon l'ancienne joueur de tennis, cette annonce a pour but de prévenir Zizou et de l'empêcher de rejoindre un club européen.

« Il faut que ça s'arrête à un moment ». En place depuis 2012, Didier Deschamps a annoncé que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière grande compétition avec l’équipe de France. Après 14 ans de bons et loyaux services, le sélectionneur, champion du monde en 2018, quittera son poste. Immédiatement après cette sortie, ils ont été nombreux à guetter une réaction de Zinédine Zidane. Celle-ci n’est jamais arrivée. Mais même sans rien dire, l’ancien coach du Real Madrid reste le grand favori pour le remplacer, devant Thierry Henry.

Animateur sur RMC, Vincent Moscato n’a aucun doute dans ce dossier. « Bien sûr que c’est fait. Tout le monde veut que ce soit lui donc il n’y aura pas de discussion. Même pour le président, ça va lui gâcher son truc. Zidane sera le choix de tout le monde, il n’y aura pas d’explication. C’est réglé. Même Henry a abdiqué » a-t-il confié. Présente sur le plateau, Sarah Pitkowski est du même avis : « C’est plié ».

Deschamps a vendu la mèche ?

Selon l’ancienne joueuse de tennis, Deschamps aurait d’ailleurs fait cette annonce suffisamment tôt pour permettre à Zidane de préparer sa venue en équipe de France. « Je me dis que s’il l’annonce, c’est pour ne pas que Zizou prenne un club. Il le fait pour partir par la grande porte. J’ai le sentiment que ça pose les bases pour que Zidane ne prenne pas un autre club » a lâché Pitkowski lors du Super Moscato Show.