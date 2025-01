Coup de tonnerre en vue pour Zinedine Zidane ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. C’est encore loin, mais on se pose dès à présent la question de son successeur et tous les regards se tournent alors vers Zinedine Zidane. Mais voilà que certains assurent que Zizou pourrait être effrayé à l’idée de passer après Deschamps. Faut-il alors s’attendre à un coup de tonnerre ?

Didier Deschamps l’a officialisé de lui même : en 2026, après la Coupe du monde, il quittera son rôle de sélectionneur de l’équipe de France. La fin est donc programmée et d’ici là, une question devra trouver réponse. Qui sera le prochain à s’asseoir sur le banc des Bleus ? Passer après DD ne sera clairement pas simple étant donné son bilan. De quoi notamment refroidir Zinedine Zidane ? Alors que Zizou apparait comme le favori et le candidat naturel pour remplacer Deschamps, il pourrait réfléchir à deux fois avant d’accepter le poste.

« Zidane ne viendra pas je pense après Didier Deschamps »

Zinedine Zidane pourrait-il avoir peur du défi qui l’attend de passer après Didier Deschamps en équipe de France ? C’est ce qu’avait expliqué Cyril Hanouna. En effet, sur TPMP, il confiait concernant Zizou : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas je pense après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps ».

« C’est tellement bête de dire ça »

Alors que d’autres partagent également cet avis de Cyril Hanouna, le clan Zinedine Zidane a souhaité répondre à cette thèse folle. Ainsi, Christophe Dugarry, proche de Zizou depuis de longues années maintenant, avait fait savoir : « C’est tellement bête de dire ça. Quelle bêtise. Zidane, la carrière qu’il a fait, quand il a accepté d’être l’entraîneur du Real Madrid, il a accepté parce que c’était un confort ? Le problème avec Zizou, c’est qu’il rend les choses tellement faciles et un côté un peu irréaliste, surnaturel. Imaginer que ce garçon est capable de parler à un vestiaire, de motiver un vestiaire, une équipe, un club aussi fort, puissant que le Real Madrid et y arriver, on pense que c’est facile. Mais vous croyez quoi, qu’il est passé par quoi Zizou ? Vous pensez que tout est facile pour lui et là il faudrait mettre quelqu’un après Deschamps parce qu’il a peur, peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps ? Vous connaissez mal Zizou. Arrêtez. Je comprends qu’il ne s’exprime pas beaucoup, qu’il ne donne pas beaucoup d’infos, mais il n’a pas peur du challenge, de se mouiller, de l’échec. S’il n’y arrive, il n’y arrivera pas. Il fait ça parce qu’il en a envie, c’est un rêve de gosse ».

Alors, faut-il s’attendre à un coup de tonnerre avec Zinedine Zidane et l’équipe de France ?