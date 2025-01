Un retour en équipe de France ? La réponse lunaire de Domenech

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France va changer de main. Après quatorze ans, le sélectionneur champion du monde en 2018, Didier Deschamps, va laisser sa place vacante. Qui lui succèdera en 2026 ? Zinédine Zidane fait office de grand favori. Dans ce contexte, Raymond Domenech s'est aussi exprimé sur un possible retour en sélection.

L'équipe de France est à l’aube d’un grand changement. En place depuis 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec la sélection tricolore. Le Mondial 2026 sera donc sa dernière compétition à la tête des Bleus. Pour le remplacer, la FFF pourrait penser à Zinédine Zidane.

Un duo explosif sur le terrain, mais l’avenir s’assombrit déjà. Que se trame-t-il autour de Mbappé et Vinicius Jr ? ⚽

➡️ https://t.co/RwcJebf5g5 pic.twitter.com/g3GOvbAJdo — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Enfin le moment pour Zidane ?

Champion du monde 1998 et triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Zizou fait office de favori en raison de son attachement au maillot tricolore et de son palmarès. Au milieu de ces rumeurs, Raymond Domenech a été interrogé sur un possible retour en équipe de France, pour succéder à Didier Deschamps.

Domenech lâche sa réponse

« Si moi je reviendrais ? Ah oui, je vais peut-être me mettre sur la liste tiens, je ne sais pas quoi faire ces temps-ci (rires) » a déclaré celui qui est désormais consultant sur la Chaîne L’Equipe au cours de L’Equipe du Soir.