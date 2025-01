Mercato : La bonne formule à 4,5M€ proposée au PSG !

Axel Cornic

Alors que tous les yeux sont tournés vers le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain tente également de se séparer de certains indésirables. Ainsi, Randal Kolo Muani serait tout proche de s’engager dans un prêt de six mois à la Juventus, mais un autre flop pourrait prendre la porte en ce mercato hivernal.

C’est le grand ménage à Paris. Après une première semaine de mercato calme, le PSG passe à l’action et pourrait bien boucler plusieurs coups en l’espace de quelques jours. Il y a évidemment l’arrivée annoncée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli, avec un transfert qui pourrait couter entre 70 et 80M€ bonus compris.

Kolo Muani vers la Juventus

Mais c’est surtout sur le front des départs que les choses devraient bouger ! Après un retard dans son vol entre Paris et Turin, Randal Kolo Muani est bien arrivé en Italie dans la soirée de ce mercredi. Il devrait passer ses visites médicales dans la journée de jeudi et donc s’engager avec la Juventus, pour un prêt de six mois sans option d’achat. Et il pourrait bien ne pas être le seul à quitter le PSG, puisque Milan Skriniar est également annoncé avec insistance du côté de la Serie A.

Et Skriniar au Napoli ?

Au micro de Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio a fait le point sur la piste qui mènerait Milan Skriniar du PSG au Napoli. « Naples, dans une opération totalement séparée de l'affaire Kvaratskhelia, surveille la situation de Skriniar et cherche la bonne formule pour l'offrir à Conte » a expliqué le journaliste italien. « Skriniar devrait quitter le PSG, le Napoli aimerait qu'il soit prêté mais l'obstacle c'est le salaire qui est de 9M€ net par saison. Le PSG aurait été ouvert à un prêt avec option d'achat, mais Naples doit lui verser le reste du salaire, soit 4,5 millions ».