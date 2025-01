«L’un des meilleurs en Europe» : Signature exceptionnelle à l’OM !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 janvier dernier, l’OM officialisait la signature d’un nouveau contrat de Medhi Benatia. Le Marocain se voyait par la même occasion confier un nouveau poste, celui de directeur du football. Benatia va continuer à Marseille aux côtés de Pablo Longoria et le président olympien ne boude d’ailleurs pas son plaisir de pouvoir compter sur lui.

Arrivé à l’OM en tant que conseiller sportif, Medhi Benatia a désormais évolué. Le voilà aujourd’hui directeur du football. En effet, le club phocéen officialisait cela il y a quelques jours. On pouvait alors lire dans le communiqué sur Benatia : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Medhi Benatia au poste de Directeur du football ».

Le vibrant hommage en direct

Medhi Benatia va donc poursuivre son travail à l’OM. Pour le plus grand bonheur de Pablo Longoria. De passage ce mercredi soir au micro de RMC, le président olympien n’a dit que du bien du Marocain, lâchant alors en direct : « Je le considère comme l’un des meilleurs. Pas seulement en France mais aussi en Europe ».

Longoria défend Benatia

L’OM a semble-t-il visé juste avec Medhi Benatia. Et si Pablo Longoria a parlé du Marocain ce mercredi soir, c’est aussi parce qu’il est venu le défendre suite à son exclusion lors de la rencontre face au LOSC. « Quand quelqu’un attaque un membre de ma famille, je réagis. Et tous les collaborateurs sont de la famille. Comme président, je défends la famille et comme institution on défend nos collaborateurs », a lâché Longoria.