PSG : Kvaratskhelia à la poubelle, l’image qui fait le buzz !

Après l’avoir longtemps cherchée l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble enfin être sur le point de trouver la nouvelle star de son attaque. Khvicha Kvaratskhelia est annoncé toujours plus proche d’un transfert, avec le Napoli qui devrait encaisser entre 70 et 80M€, un montant qui ne satisfait toutefois pas les supporters.

Le successeur de Kylian Mbappé arrive, avec quelques mois de retard. Le PSG devrait frapper le premier très gros coup de ce mercato de janvier, avec les médias français comme italiens qui annoncent un transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier pourrait même être à disposition de Luis Enrique pour la rencontre face au RC Lens du 18 janvier prochain, en Ligue 1.

La rabbia dei tifosi del Napoli, finisce nei rifiuti indifferenziati il cartonato di Kvaratskhelia LA FOTO Malumori per la scelta del calciatore di lasciare il club partenopeo per andare in Francia alla corte del Psg #ANSA https://t.co/eVcw1ChCIn