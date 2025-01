Paul Pogba à l’OM : Longoria se fait interpeller en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM n’aura pas tardé avant d’annoncer sa première recrue de l’hiver. Luiz Felipe a ainsi rejoint le club phocéen et d’autres renforts pourraient débarquer. Bien évidemment, tous les regards se tournent notamment vers un certain Paul Pogba. Direction Marseille pour La Pioche ? Ça a été évoqué ce mercredi soir avec Pablo Longoria.

En mars prochain, Paul Pogba sera autorisé à reprendre la compétition après sa suspension pour dopage. La question est de savoir avec quel club l’international français le fera. En effet, La Pioche est aujourd’hui libre depuis la rupture de son contrat avec la Juventus. Les rumeurs sont alors nombreuses à propos de l’avenir de Pogba, à commencer par une arrivée à l’OM.

« Ramène nous Paul Pobga »

On parle donc beaucoup de Paul Pogba à l’OM. Et ça a encore été le cas ce mercredi soir lors du passage de Pablo Longoria sur RMC. Pour conclure son interview du président olympien, Jérôme Rothen lui a alors lâché : « Ramène nous Paul Pobga, comme ça, ça sera encore mieux ». Alors que cela a provoqué un fou rire en direct, Longoria a répondu : « Tranquillement ».

« Des agents immobiliers disent que Paul Pogba a demandé une maison »

Rien n’est encore officiel pour Paul Pogba. Il n’empêche qu’une arrivée à l’OM fait de plus en plus parler. Récemment, Thibaud Vézirian expliquait : « Certains à Marseille, des agents immobiliers disent que Paul Pogba a demandé une maison, c'est en cours ». Affaire à suivre…