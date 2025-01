Le dilemme au coeur du prochain transfert du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est pas encore officiel, mais le PSG a visiblement réussi à boucler le départ de Randal Kolo Muani. Alors que le Français va être prêté à la Juventus, les regards se tournent désormais vers Milan Skriniar. Le Slovaque est également en instance de départ. Courtisé en Europe, le défenseur central du PSG doit désormais prendre une décision importante pour son avenir.

En plus de se renforcer, le PSG voulait dégraisser l’effectif lors de ce mercato hivernal. Ça va être le cas avec le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. Ne reste maintenant plus qu’à trouver preneur pour Milan Skriniar. Le Slovaque n’est plus en odeur de sainteté auprès de Luis Enrique. Invité à quitter le PSG en janvier, Skriniar doit désormais prendre la décision finale pour acter son départ.

Skriniar en Turquie…

Poussé vers la sortie, Milan Skriniar veut quitter le PSG cet hiver comme l’a expliqué L’Equipe. La question est maintenant de savoir où. Et selon le quotidien sportif, le Slovaque doit désormais tranché entre deux destinations : la Turquie ou l’Angleterre. Skriniar aurait notamment la cote à Istanbul où Fenerbahce et Galatasaray lui feraient les yeux doux.

… ou en Angleterre ?

A moins que Milan Skriniar ne soit davantage séduit par le prestige de la Premier League. De l’autre côté de la Manche, Aston Villa et Tottenham seraient intéressés. Mais au contraire des équipes turques, le temps de jeu de Skriniar ne serait pas garanti du côté de l’Angleterre. On attend donc la réponse du Slovaque que le PSG espère faire partir sous la forme d’un prêt avec option d’achat.