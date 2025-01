Mercato : «Le nouveau Galtier» a signé, c’est la folie à l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Successeur d'Olivier Dall'Oglio sur le banc de l'ASSE, Eirik Horneland est vite parvenu à se faire apprécier des supporters stéphanois. Sa hargne et ses principes de jeu participent à sa notoriété. Malgré la dernière défaite de son équipe face au PSG, le technicien norvégien a reçu énormément de louanges, notamment de la part de certains joueurs.

Certes, l’ASSE a encaissé une nouvelle défaite face au PSG en championnat dimanche dernier (2-1). Mais le club stéphanois a affiché un visage conquérant, bien loin de celui affiché en 2024. Et pour Jérémy Ménez, Eirik Horneland y est forcément pour quelque chose.

« Ça fait du bien »

Au micro de DAZN, l’ancien du PSG a loué les qualités de cet entraîneur arrivé de Norvège. « Ça fait du bien, il a toujours le sourire et il ramène beaucoup de positif. On l’a vu à l’échauffement avec ses joueurs, il est avec eux, il est tout le temps avec eux. Aussi, pendant le match. Dans la situation actuelle, c’est bien, il faut qu’il continue comme ça » a déclaré Menez.

Horneland parti pour durer ?

Ancien de l’ASSE, Bafétimbi Gomis estime qu’il pourrait marcher sur les pas de Christophe Galtier (2009-2017). « Il a créé l’électrochoc qu’on attendait du côté de Saint-Étienne. Il a amené toute la famille, tout le peuple vert avec lui. On sent le public en communion avec les joueurs. On voit des joueurs qui croient en le projet de l’entraîneur. Pour moi, il sera le prochain Christophe Galtier de l’ASSE » a-t-il lâché.