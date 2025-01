Mercato - ASSE : Trois transferts bientôt annoncés ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décevante depuis son retour en Ligue 1, l'ASSE va tenter de se renforcer durant ce mercato hivernal. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club stéphanois a tenté le coup Irvin Cardona (Espanyol Barcelone). En plus de l'attaquant, un milieu de terrain et un défenseur central seraient espérés dans le Forez.

Depuis la nomination d’Eirik Horneland sur le banc, un léger mieux a été observé à l’ASSE. Ce frémissement pourrait être suivi d’un recrutement ambitieux. Pour relever la pente et sortir le club de l’angoisse, la direction aurait prévu quelques transferts cet hiver. L’un des chantiers concerne le secteur offensif.

L’ASSE sur le point de frapper fort avec deux jeunes talents de 19 ans ! 🧐 Des rebondissements en vue, restez connectés !

➡️ https://t.co/4Cg7mcYRL2 pic.twitter.com/1BfgLrk8CB — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 15, 2025

Un dernier obstacle dans le dossier Cardona

Comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter et le 10Sport.com, l’ASSE négocie le retour d’Irvin Cardona. Présent à l’Espanyol Barcelone depuis le début de la saison, l’attaquant n’est pas contre un retour. Selon Peuple-Vert, les deux équipes discutent du salaire et de sa répartition.

Deux autres transferts espérés

En plus de Cardona, l’ASSE chercherait un milieu de terrain. Une offre aurait été transmise à Timothy Ouma (Elfsborg), mais ce dernier devrait rejoindre le Sparta Prague. Le dossier Baptiste Santamaria (Rennes) ne devrait pas aller plus loin. Les Verts n’écarteraient pas, non plus, l’idée de signer un défenseur central.