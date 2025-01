ASSE : Une star du PSG le laisse sous le choc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, au Parc des Princes, l'ASSE n'a pas réussi à faire tomber le PSG (2-1). Zuriko Davitashvili avait donné un peu d'espoir aux Stéphanois, en marquant sur coup-franc. En vain. Le Géorgien a tout de même réussi à tromper Gianluigi Donnarumma, qui a étonné par son positionnement sur l'action. Même Davitashvili n'a pas compris...

En attendant Khvicha Kvaratskhelia, c'est un autre Géorgien qui s'est distingué au Parc des Princes. En effet, ce dimanche soir, face au PSG, Zuriko Davitashvili a marqué pour l'ASSE, n'empêchant toutefois pas la défaite des siens. Une réalisation sur coup franc, ayant bien été aidé par Gianluigi Donnarumma. En effet, le gardien du PSG a adopté un positionnement inattendu et Davitashvili en a profité.

« Je ne sais pas pourquoi il a fait ça »

Dans des propos rapportés par Envertetcontretous, Zuriko Davitashvili n'a pas manqué de faire part de son étonnement à propos de Gianluigi Donnarumma. Le joueur de l'ASSE a alors avoué : « Mon coup-franc ? J'ai pris ma décision lorsque j’ai vu la position de Donnarumma, vraiment à ma droite, il m’a vraiment ouvert le côté, je ne sais pas pourquoi il a fait ça ».

« C’était fantastique mais... »

« J’ai choisi ce côté, j’ai tiré et j’ai marqué, c’était fantastique mais bien-sûr je voulais plus ce soir parce que dans ce match j’ai eu plusieurs situations, de bonnes occasions avec des un contre un, ou des deux contre un, et nous devons nous améliorer là-dessus », a poursuivi le joueur de l'ASSE.