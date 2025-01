«En prison» : Le cauchemar de Jeff Hardy après la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure emblématique du catch, Jeff Hardy a navigué entre succès sur le ring et défis personnels liés à ses addictions. Quelques mois après son départ de la WWE en 2021, la star âgée aujourd’hui de 47 ans fut arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Une nouvelle épreuve dont s’est souvenu Hardy, qui souhaite aujourd’hui partager son expérience.

Star du catch à la popularité internationale, Jeff Hardy aura connu une carrière faite de très hauts et de très bas, la faute à ses addictions à la drogue et l’alcool. De retour à la WWE en 2017 après avoir connu quelques mésaventures en dehors des rings, Hardy fut renvoyé quatre ans plus tard pour des raisons encore incertaines. En 2022, une nouvelle arrestation pour conduite sous l’influence de l’alcool avait mis entre parenthèses sa carrière. Interrogé par Metro, l’actuel champion par équipe à la TNA est revenu sur les heures qui ont suivi.

🗣️ Jeff Hardy: « La façon dont je vivais à mes 20/30 ans, si j’étais comme maintenant, mon dieu



Je serais probablement plus grand que John Cena aujourd’hui. Je suis né avec un tel don pour catcher. Ça m'a semblé naturel, comme si j'avais été créé pour ça »pic.twitter.com/JWaarsLrhN — Bernard Colas (@BernardCls) January 8, 2025

« J’étais dans cette cellule... »

« J'étais en prison, et j'avais déjà fait un rêve d'une autre conduite en état d'ivresse, et je m’étais réveillé, soulagé que ce ne soit qu'un rêve. Mais j'étais dans cette cellule en me disant : “Je ne peux pas me réveiller. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ?” Et donc je savais que ce serait un long chemin, nécessitant beaucoup de travail acharné, de patience et d'amour », raconte Jeff Hardy.

L’ancien champion de la WWE échappa encore au pire sur le plan judiciaire, lui qui avait déjà encouru une lourde peine quelques années auparavant, et fit son retour sur le ring. D’abord à l’AEW, puis à la TNA. « Que tout aille mieux maintenant et que je puisse encore catcher, c'est juste incroyable de me lever chaque jour en pensant, “Que puis-je faire maintenant dans le catch ?” Et j'ai toujours l'opportunité de briller à la TNA », savoure Jeff Hardy, prêt à utiliser ses propres combats contre la toxicomanie pour inspirer d'autres personnes : « Je peux aider les gens en étant transparent et en parlant ouvertement de ce que j'ai vécu. Je suis comme beaucoup de personnes dans le monde, qui luttent contre la dépendance et l'alcoolisme ».

Jeff Hardy rédige un livre sur ses combats personnels

Au cours de son entretien avec Metro, Jeff Hardy, qui se dit sobre, a révélé qu’il avait commencé la rédaction de ses mémoires du temps de son passage en cure de désintoxication : « En fait, j'ai cinq ans de journaux intimes. J'ai lu ce livre intitulé The Heroin Diaries il y a longtemps, que Nikki Sixx a publié. Le premier jour dans ma première cure, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive tous les jours et que je partage mon expérience. J'ai donc commencé à parcourir tous les articles de mon journal, cinq ans de notes, et j'ai écrit ma première page aujourd'hui. »

Un projet personnel qui devrait voir le jour « dans quelques années ». En attendant, Jeff Hardy entend bien profiter de ses dernières années comme catcheur : « C'est tellement cool d'avoir 47 ans, d'être sobre, de catcher et de réussir à nouveau avec mon frère à la TNA, où j'ai eu beaucoup de bons moments dans ma carrière grâce à leur soutien. J'espère pouvoir leur rendre la pareille et vraiment montrer à quel point je suis reconnaissant. »