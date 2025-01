F1 : Lewis Hamilton en couple avec une star d’Hollywood, la folle rumeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette année 2025 marque le début d’un grand chapitre pour Lewis Hamilton. En effet, le septuple champion du monde de Formule 1 a quitté Mercedes et le voilà désormais pilote pour Ferrari. Un renouveau qui pourrait aussi se traduire dans sa vie amoureuse. Ces dernières heures, les réseaux sociaux se sont emballés à propos d’une possible romance entre Hamilton et une star d’Hollywood, Sofia Vergara.

Au fil des années, Lewis Hamilton est devenu bien plus qu’un pilote de Formule 1. Chacune des sorties du Britannique est ainsi épiée et le moindre détail de sa vie privée se retrouve très souvent étalé sur la place publique. Ainsi, régulièrement, on entend notamment parler de la vie amoureuse du nouveau pilote Ferrari. Le couple entre Lewis Hamilton et Nicole Scherzinger avait ainsi fait beaucoup parler. Alors qu’ils se sont séparés en 2015, de nombreux romances ont depuis été prêtés au Britannique, cela avait notamment été dernièrement le cas avec la chanteuse colombienne, Shakira.

En couple avec Sofia Vergara ?

Et voilà qu’une nouvelle possible histoire d’amour de Lewis Hamilton embrase actuellement les réseaux sociaux. Le Britannique aurait-il une relation avec… Sofia Vergara ? A 52 ans, l’actrice colombienne a notamment été connue pour son rôle dans la série Modern Family. Et la voilà aujourd’hui célibataire depuis son divorce avec Joe Manganiello en 2023. Lewis Hamilton et Sofia Vergara sont-ils alors en couple ? Tout est parti de clichés publiés sur les réseaux où on peut voir les deux en train de déjeuner à New York. TMZ a même rapporté que la star d’Hollywood n’aurait finalement rien mangé de ce qui avait devant elle tant elle était passionnée par la discussion.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/I3ChfXs3r6 — 21 (@21metgala) January 15, 2025

Hamilton avec Leclerc chez Ferrari

En parallèle de sa vie amoureuse, Lewis Hamilton doit également gérer le début de sa nouvelle aventure chez Ferrari. A 40 ans, le Britannique va devoir s’adapter à une nouvelle écurie. Au sein de la Scuderia, il fera alors la paire avec Charles Leclerc et entre les deux pilotes, l’entente devrait être bonne. « Nous avons aussi une très bonne relation. C'est un autre type de rapport parce que je n'ai pas encore passé beaucoup de temps avec Lewis, mais j'ai évidemment beaucoup de respect pour lui et ce qu'il a accompli. Nous n'avons pas tout à fait le même âge, mais nous partageons toujours beaucoup d'intérêt en dehors de la course. Donc, non, je suis sûr que ce ne sera pas différent », faisait savoir le Monégasque.