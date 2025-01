Le PSG recale un grand nom, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme étant une piste plausible pour le PSG l'été dernier, Victor Osimhen a finalement quitté Naples pour rejoindre Galatasaray sous la forme d'un prêt. Et Le Parisien confirme que ce profil a bel et bien été étudié par le PSG, mais Luis Enrique a catégoriquement refusé de faire signer Osimhen dans son équipe.

Pas franchement adepte de la présence d'un pur buteur sur le front de son attaque, Luis Enrique opte davantage pour la présence d'un faux neuf depuis plusieurs mois au PSG. L'entraîneur espagnol a donc fait son mercato estival en conséquence, et il a repoussé plusieurs profils à ce poste.

Récemment, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo indiquait que Victor Osimhen avait été refusé par Luis Enrique au PSG : « Victor Osimhen, piste totalement abandonnée sous l'avis contraire, après tout c'est le coach il fait ce qu'il veut, de Luis Enrique. Qui ne veut pas d'un 9 et qui a redit qu'il n'en voulait pas », a-t-il expliqué.

Et Le Parisien confirme cette tendance dans ses colonnes du jour, expliquant que le nom de Victor Osimhen avait bel et bien circulé l'été dernier pour le recrutement du PSG, d'autant que Luis Campos le connait très bien pour l'avoir fait exploser au LOSC. Mais de son côté, Enrique n'en voulait pas et a donc fait capoter son arrivée.