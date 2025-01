Zidane - Equipe de France : Domenech annonce un coup de tonnerre ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A croire que l'affaire est déjà pliée. Alors que Didier Deschamps vient d'annoncer son départ de l'équipe de France après le Mondial 2026, le nom de Zinédine Zidane est revenu sur le devant de la scène. L'ancien entraîneur du Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour s'installer sur le banc tricolore, même si Raymond Domenech se montre très prudent.

Au jeu des pronostics, tout le monde ou presque a le même avis. Lorsqu’il s’agit d’évoquer le successeur de Didier Deschamps, les regards se tournent immédiatement vers Zinédine Zidane, qui profite, pourtant, de sa vie de famille et qui a pris ses distances avec le monde du football depuis plus de trois ans. Mais au cours de ses interviews passés, Zizou n’a jamais fermé la porte à un retour en équipe de France, son grand rêve. Un moyen de « boucler la boucle » selon ses dires.

Le choix Zidane est validé

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech estime que l’option Zidane est la plus logique. « Je pense que l’impact médiatique va en faveur de Zidane c’est évident » a confié l’ancien sélectionneur des Bleus. Mais selon lui, il est encore trop tôt pour écarter Thierry Henry, médaillé d’argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris.

Une surprise à venir avec Thierry Henry

« On ne peut pas écarter Thierry Henry. Il faudra être disponible à ce moment-là. Sélectionneur, on ne sait pas ce qu’ils vont faire l’un et l’autre. Ils vont peut-être avoir un club, peut-être avoir une situation. Ils ne peuvent pas rester encore un an et demi, presque deux ans, sans rien faire. On ne peut pas écarter qui que ce soit. A un moment ou un autre des sélectionneurs ont été mis en place parce que d’autres ne pouvaient pas et n’étaient pas disponibles. Laissons la place à ceux qui seront disponibles à ce moment-là » a déclaré Domenech.