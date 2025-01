Deschamps vers une autre sélection, scénario dingue avec Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'annonce du départ de Didier Deschamps a provoqué de nombreuses spéculations autour de l'identité de son successeur. Comme le reconnaît Pascal Dupraz, le candidat naturel se nomme Zinédine Zidane. Selon l'ancien coach de l'ASSE ou encore d'Evian, le timing n'est pas forcément idéal, mais le champion du monde 1998 s'est déjà relevé de situations perilleuses.

Ces derniers jours, chacun est allé de son avis en ce qui concerne la succession de Didier Deschamps à a la tête de l’équipe de France. Présent sur le plateau des Grandes Gueules du Sport ce dimanche, Pascal Dupraz a remis une pièce dans la machine en évoquant le profil de Zinédine Zidane, libre depuis mai 2021 et prêt à relever ce défi selon plusieurs sources.

Dupraz adoube Zidane

« Après Deschamps, l’évidence, c’est Zidane, tout simplement. Et Zidane, il va relever le gant (…) Zidane, il va être confronté aux mêmes problèmes que n’importe quel sélectionneur, à la seule différence que c’est peut-être le sélectionneur en France le plus légitime qu’il puisse exister depuis la nuit des temps. Donc il va prendre son rôle, s’il l’accepte. Zidane gère bien la pression car à chaque fois il réussit. On parlait de la chatte à Dédé, mais Zidane il réussit tout ce qu’il entreprend. Donc il réussira. Il faut partir sur ce postulat-là » a confié l’ancien entraîneur.

« Si Deschamps prend l’Angleterre...»

Au cours de son intervention, il a évoqué un scénario hallucinant dans lequel Zidane serait installé sur le banc de l’équipe de France et Didier Deschamps sur celui d’une sélection étrangère comme l’Angleterre. « Simplement, j’ai juste peur du timing d’un an et demi, si Zidane choisissait une autre voie… Est-ce qu’il va être capable d’attendre un an et demi avant d’être sélectionneur… Mais quoi qu’il arrive, il assumera, comme quand il était joueur. Le seul petit caillou qu’il va avoir dans la chaussure, c’est si Deschamps prend l’Angleterre ou une grande sélection mondiale. C’est tout. Il aura un concurrent de plus parce qu’on ne peut pas négliger le fait que Deschamps ait obtenu des résultats » a lâché Dupraz sur RMC.